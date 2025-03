Vetos de Bolsonaro e PT impedem punição por vídeos de infrações em 'rolê'

Se a alteração no CTB ocorresse, seria possível utilizar os vídeos postados no evento do último domingo para identificar os motoristas envolvidos. Esses condutores estariam sujeitos à suspensão da CNH por 12 meses, com cassação em caso de reincidência. Já condutor sem habilitação detido pela Polícia Militar no domingo, por exemplo, ficaria proibido de obter o documento por um ano.

Plataformas como YouTube e Instagram também seriam responsabilizadas, caso não cooperassem com o Poder Público. Isso porque o texto previa que, uma vez emitida a ordem judicial para que determinado post fosse apagado, os sites teriam 24h para cumpri-la. Caso contrário, seriam multadas e até poderiam responder criminalmente por eventual negligência.

Problemas no Senado

Com alterações pequenas, o projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados, sendo encaminhado ao Senado logo em seguida. O problema começou quando os senadores fizeram alterações mais significativas que, de acordo com o relator, o deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ), descaracterizavam a ideia original.

Entre as propostas do Senado que irritaram a Câmara, houve a emenda que excluía a responsabilidade das empresas de internet. "Empresas como Google ou Facebook não estão cometendo infrações de trânsito ao manter uma publicação com notificação judicial para retirada da postagem disponível", argumentou o senador Izalci Lucas (PSDB/DF).