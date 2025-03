Estacionamento automático funciona? Carro batido em garagem levanta debate

"Embora seja uma tecnologia avançada e eficiente adotada pela maioria das montadoras para facilitar o processo de baliza, é essencial que o motorista mantenha o controle do veículo durante todo o procedimento", disse a GWM em nota ao UOL Carros.

No manual do Haval H6, os alertas são mais explícitos e em bom português: o sistema "serve apenas como auxílio" e "durante o estacionamento, o motorista deve observar as condições circundantes e as mensagens de aviso de estacionamento em tempo real", diz o documento.

No Brasil, todas as marcas cujos carros têm automação colocam avisos como os da Mercedes nos manuais Imagem: Reprodução

A reportagem consultou manuais de carros vendidos no Brasil por Ford, Toyota, Mercedes-Benz e Honda, entre outros. Da mesma forma que na GWM, os livretos são claros quanto à necessidade de supervisão constante do computador. E não são meras notas de rodapé: no caso do Mercedes-Benz GLE, por exemplo, esse alerta aparece cerca de 80 vezes ao longo das páginas.

Não obstante, o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro diz: "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

Logo, segue proibido deixar o computador desacompanhado. Assim como as crianças, eles ainda estão aprendendo.