Seu carro está vibrando? Entenda a origem do problema e como consertar

Além da tecnologia embarcada, o EV9 também traz recursos avançados de segurança e assistência à condução. O SUV conta com um conjunto completo de assistentes de direção, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e assistente de permanência em faixa.

BMW X3 chega importado ao Brasil

Jorge Moraes também conheceu e testou outro lançamento apresentado nas últimas semanas. É o novo BMW X3, uma das cinco novidades que a marca alemã trará ao país em 2025. O SUV médio estreia totalmente renovado, mostrando uma nova plataforma, motorização híbrida leve e um pacote tecnológico mais avançado, embora ainda mantenha semelhanças visuais com a geração anterior.

Inicialmente, o modelo será oferecido apenas na versão esportiva M50 xDrive, importada e com preço de R$ 624.950. Outras variantes do X3 devem chegar ao mercado brasileiro até o final do ano para completar a linha.

Em termos de design, a nova geração do X3 segue uma evolução do modelo anterior, com destaque para mudanças na dianteira, onde os faróis foram redesenhados e ganharam um visual mais moderno. Além disso, elementos como a grade frontal e para-choques foram atualizados, reforçando a identidade esportiva do SUV.

O conjunto mecânico também foi aprimorado, com a adoção de um sistema híbrido leve que melhora a eficiência e o desempenho do veículo. Conta com um motor 3.0 turbo de seis cilindros em linha, que entrega 398 cv de potência e 56 kgfm de torque.