PM apreende só 5 dos 150 carros de 'rolê proibido' em rodovia de SP

Um Renault Twingo, por sua vez, tinha restrições como queixa de apropriação indébita (que pode acontecer no caso de compra de carros roubados, por exemplo). O condutor do Twingo estava com a carteira de habilitação cassada por excesso de multas e, devido aos problemas judiciais, esse veículo foi levado à delegacia em Caieiras (SP).

A PM não explicou o motivo de ter apreendido apenas cinco carros, mas a reportagem apurou que isso se deve ao tamanho do problema: seria necessário praticamente todo o efetivo do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária (4º BPRv), responsável pelo trecho em questão, para reter o tráfego dos "sem topete".

A ajuda de outras forças policiais também seria útil, mas, ao contrário de outros eventos, não houve qualquer aviso prévio desse. Sequer teve como preparar um plano B para deter veículos que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, não poderiam estar rodando.

Ministério Público em ação

O 4º Batalhão de Polícia Rodoviária classificou como "suicida" e "ilegal" as atitudes dos envolvidos. Segundo um porta-voz, "nos vídeos exibidos, todas as condutas foram identificadas e os condutores foram responsabilizados no campo administrativo e sem prejuízo da parte criminal".