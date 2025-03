Pedágio sem cancela terá 55 novos pontos em SP; saiba onde serão instalados

Até 2030, a EcoNoroeste trará mais oito pórticos, com a Via SP Serra operando dois no trecho norte do Rodoanel Mário Covas. A Novo Litoral irá instalar 15 pórticos e a Ecovias Raposo Castello contará com sete novos equipamentos. Entretanto, a empresa que terá o maior número de estruturas a serem instaladas será a CCR Sorocabana, com 23.

Destes 55 novos pontos, em 2025 está prevista a instalação de oito pórticos: um no primeiro trecho norte do Rodoanel Mário Covas (entrega prevista para setembro pela Via SP Serra) e os outros sete na malha administrada pela Novo Litoral, abrangendo regiões da Baixada Santista, Alto Tietê e Vale do Ribeira.

Quanto a tarifas, na CCR Sorocabana a variação é entre R$ 0,83 e R$ 12,20, dependendo do trecho percorrido. Haverá ainda um Desconto de Usuário Frequente (DUF), que reduzirá a tarifa em 10% a partir da 11ª passagem e 20% a partir da 21ª. Usuários que utilizarem tags de pagamento automático terão desconto adicional de 5%.

As tarifas da Nova Raposo vão variar entre R$ 0,54 e R$ 4,84, dependendo do trecho percorrido, também com desconto para usuários frequentes.

