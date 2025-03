Rolê de carros destruídos zomba da PM e causa tumulto em rodovia de SP

Ainda na Marginal Tietê, porém, há registros do grupo parando o trânsito para realizar os 'borrachões' — manobra de queimar os pneus no asfalto gerando fumaça. A caminho da principal rodovia do estado, os participantes também brincaram de bate-bate, destruindo retrovisores e outras peças de seus carros.

Cientes do erro

De acordo com Márcio, que diz ter viajado de carona em um dos carros, o grupo já sabia que cometeria infrações de trânsito. "Foi um rolê meio que para perder o carro, né? Todo mundo já sabia que iria dar merda", conta, afirmando que, mesmo assim, se preocuparam com a segurança do evento.

"A ideia era ficar o mais organizado possível, não atrapalhar. Todo mundo no cantinho e em um horário escolhido por não haver tanto fluxo de veículos". Quanto ao Fiat Uno e outros veículos destruídos muito além da remoção do teto, Márcio diz que foi iniciativa própria do dono, que se excedeu. "Tem carro que abusou, né? A pessoa quer se destacar na internet"

Comboio dos sem topete se preparando para pegar a estrada Imagem: Márcio Duarte/Acervo Pessoal

O especialista Marco Fabrício Vieira, assessor da presidência da CET-Santos, conselheiro do Cetran-SP e autor de livros na área de gestão de trânsito, explica que, só com base nas imagens, é possível constatar uma série de infrações de trânsito. Entre elas: