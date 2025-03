Primeiro carro da 'nova Jaguar' faz sua estreia; veja o que mudou

Alvo de polêmicas desde que a Jaguar divulgou a mudança de conceito de sua marca, o modelo Type 00 Concept - primeiro carro lançado desde o rebranding - foi finalmente exibido ao público na Paris Fashion Week. O modelo apareceu em azul (cor chamada de French Ultramarine) nas ruas da cidade e também foi visto andando.

O que aconteceu

O Jaguar Type 00 Concept apareceu pela primeira vez para o público geral. O modelo elétrico conceito tem apenas duas portas, rodas de liga leve e manteve seu desenho que causou controvérsia em seu lançamento.

No último domingo, o Jaguar Type 00 andou nas ruas antes de parar em frente à Paris Fashion Week. Quando o modelo parou e teve suas portas do tipo borboleta levantadas, o ator irlandês Barry Keoghan saiu do banco do passageiro e pegou sua jaqueta no porta-malas futurista. Keoghan ainda posou para fotos no banco do motorista do carro.