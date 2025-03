CEO pede demissão após fusão fracassar e amplia crise global da Nissan

Ele ainda tentou liderar uma fusão com a rival Honda, que não deu certo. Com isso, Yasushi Kimura - diretor externo independente e presidente do conselho da Nissan - disse que a transição era essencial para a sobrevivência da empresa.

As tarifas propostas por Donald Trump sobre as importações japonesas também deixaram a empresa mais preocupada com seu futuro.

"Dados os desafios de toda a indústria e o desempenho da Nissan, acreditamos que é necessário e apropriado mudar a equipe de alta gerência. A Nissan está no meio de uma transformação. Acreditamos que escolhemos a pessoa certa e qualificada para liderar a empresa nestes tempos", disse Kimura.

Uchida falou: "tenho dito que minha renúncia será decidida pelo conselho de administração. Como eu disse no mês passado, definir o diretor da Nissan o mais rápido possível e passar o bastão rapidamente para meu sucessor é a melhor maneira de assumir a responsabilidade como CEO da empresa. Me esforço para melhorar o desempenho da Nissan. A principal prioridade da Nissan hoje é romper com a situação atual o mais rápido possível e colocar a empresa de volta no caminho do crescimento".

Outros executivos também devem deixar a Nissan, incluindo Kunio Nakaguro (diretor de tecnologia), Hideyuki Sakamoto (diretor executivo, responsável pela fabricação e gestão da cadeia de suprimentos), Asako Hoshino (diretor de marca e cliente) e Hideaki Watanabe (diretor de estratégia e assuntos corporativos).

