BMW X3 chega híbrido e totalmente renovado ao Brasil; veja o que muda

Ele foi desenvolvido sobre a plataforma global E-GMP, criada especificamente para veículos elétricos. Essa estrutura permite um carregamento ultrarrápido, adicionando cerca de 239 km de autonomia em apenas 15 minutos. Além disso, a bateria de 99,8 kWh proporciona uma autonomia de até 434 km pelo padrão Inmetro.

O modelo conta com tração integral (AWD) e dois motores elétricos que entregam 385 cv de potência e 61 kgfm de torque, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos.

Com um design sofisticado e minimalista, o EV9 se destaca pela presença imponente e pelo entre-eixos generoso de 3,1 metros. No interior, a cabine reflete o conceito futurista da marca, com materiais sustentáveis e acabamentos de alta qualidade.

O painel digital abriga duas telas de 12,3 polegadas e uma tela adicional de 5 polegadas para controle do ar-condicionado. O modelo conta ainda com retrovisores digitais por câmera, teto solar duplo e um volante com ajuste elétrico.

Além da tecnologia embarcada, o EV9 também traz recursos avançados de segurança e assistência à condução. O SUV conta com um conjunto completo de assistentes de direção, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e assistente de permanência em faixa.

