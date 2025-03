5 infrações de trânsito que multam a pessoa errada - ou não rendem punição

"Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de segurança" é infração grave, com multa de R$ 195,23, mais cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e retenção do veículo afivelá-lo, diz o Artigo 167 do CTB.

A prática na fiscalização de trânsito tem sido a aplicação de penalidade ao condutor, independente de quem estava sem o cinto, com a consequente responsabilidade ao proprietário do pagamento da multa.

2. Fabricar, distribuir ou instalar placa irregular

Imagem: Reprodução

A prática é infração média, com multa de R$ 130,16, quatro pontos na CNH, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares, diz o Artigo 221 do CTB.

O referido artigo estabelece que é ilegal "portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo Contran".