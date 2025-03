'Playboy do grau' desafia polícia com aceleradas ilegais até na Esplanada

No último dia 28, a Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu o BMW M4 Coupé do empresário Wadan Pedroso, investigado na chamada Operação Drift. A operação incluiu o cumprimento de mandados de busca e apreensão para reprimir "crimes de trânsito cometidos de forma reiterada e divulgados em redes sociais".

Chamado na internet de 'Playboy do Grau' ou 'Playboy do Drift', Wadan chamou atenção dos policiais ao divulgar, em seu Instagram, diversos vídeos em que realiza as manobras de derrapagem em locais públicos.

As exibições ocorrem com diferentes carros e cidades, incluindo a prática de drift, corridas ilegais e outras exibições perigosas. Em uma delas, nota-se que o empresário quase colide com um veículo que vinha na contramão. Em outra, as manobras são realizadas na avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo.