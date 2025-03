Kia EV9: testamos no Atacama o novo SUV elétrico que chegou ao Brasil

Em termos de design, a nova geração do X3 segue uma evolução do modelo anterior, com destaque para mudanças na dianteira, onde os faróis foram redesenhados e ganharam um visual mais moderno. Além disso, elementos como a grade frontal e para-choques foram atualizados, reforçando a identidade esportiva do SUV.

O conjunto mecânico também foi aprimorado, com a adoção de um sistema híbrido leve que melhora a eficiência e o desempenho do veículo. Conta com um motor 3.0 turbo de seis cilindros em linha, que entrega 398 cv de potência e 56 kgfm de torque.

O sistema híbrido leve de 48V contribui para respostas mais rápidas e maior economia de combustível. A tração integral xDrive e a transmissão automática de oito marchas garantem uma experiência de condução mais dinâmica e potente, acompanhada de novas tecnologias embarcadas para maior conforto e segurança.

Entre os destaques tecnológicos, o painel digital curvo combina um painel de instrumentos de 12,3 polegadas e uma tela multimídia de 14,9 polegadas, proporcionando uma interface intuitiva e sofisticada. O acabamento interno apresenta materiais premium, como couro de alta qualidade e detalhes em alumínio escovado.

Além disso, os bancos esportivos com ajustes elétricos oferecem maior conforto e suporte ao motorista e passageiros. O sistema de som premium da Harman Kardon e a iluminação ambiente configurável reforçam o requinte e a experiência imersiva dentro do veículo.

Seu carro está vibrando? Pode ser problema!

No quadro Autosserviço, o consultor Marcelo Silva fala sobre vibrações no veículo, que podem ocorrer com ele estático ou em situações de trânsito.