CRLV digital: como emitir e imprimir documentos do carro na sua casa

Para adquirir o sistema digitalizado, o condutor precisa baixar em seu celular o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) - disponível tanto para o sistema Android quanto iOS.

Como o sistema utilizado para o reconhecimento dos documentos é o QR Code, a CNH do condutor precisa contar com esse código no seu verso.

Foi a partir de 2017 que a CNH passou a vir com essa tecnologia. Portanto, caso ainda não tenha a versão atualizada, será preciso solicitar uma segunda via da CNH ou aguardar a renovação do documento.

Após baixar o aplicativo, faça o cadastro no Portal de Serviços do Denatran na opção "cadastrar". O usuário e senha para entrar no app serão os mesmos utilizados para o Portal do Denatran.

Com o app já cadastrado, será preciso ir até a opção "veículo" e "adicionar documento". Nesse momento, o QR Code da CNH impressa deverá ser escaneado pela câmera do celular.

Para adicionar o CRLV digital, será preciso informar o Renavam e o código de segurança do CRV, na mesma aba de "veículo", do app (importante mencionar que, aqui, o licenciamento do veículo precisa estar em dia, caso contrário, não será possível realizar o download do documento).