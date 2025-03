Carros mudaram, e você está segurando o volante do jeito errado

Segundo o NHTSA, essa é a forma mais adequada de segurar no volante Imagem: Reprodução

Indo além, o manual do NHTSA instrui que, antes de fazer uma curva à esquerda, o motorista deve girar o volante com a mão direita, enquanto a esquerda desliza parada e envolvendo a circunferência do volante. Caso um ajuste na manobra seja necessário, é justamente a mão esquerda quem fará isso. Nesse caso, a direita inverte os papéis e, fechada ao redor do volante, permanece fixa na posição de 7 ou 8 horas.

"Já que as mãos nunca cruzam o volante, em caso de acidentes há menos chance de lesões no rosto e outras partes do corpo causadas pelo impacto do airbag nas mãos e braços", diz a cartilha.

O cruzamento de braços, porém, é aceitável em manobras a baixas velocidades: para uma curva à esquerda, uma vez que a mão direita ultrapassar a marca de 12h, o condutor deve repousar a mão esquerda sobre essa posição, deixando o volante deslizar.

Quando os braços estiverem cruzados a ponto de comprometer o movimento, basta retornar a mão direita para a região de 8h, completando a manobra junto à canhota, que permanece no topo do volante.