Volkswagen decide trazer de volta botões físicos para painéis dos carros

Ele admitiu que a estratégia da marca, idealizada por seu antecessor, não foi correta: "nós nunca mais cometeremos esse erro. No volante, teremos botões físicos. Há feedback, é real, e as pessoas adoram isso. Honestamente, é um carro. Não é um telefone: é um carro".

O primeiro carro a adotar a mudança para os botões será o elétrico ID.2all, que deve ser lançado em 2026. A tela de infoentretenimento, no entanto, seguirá presente nos modelos para outros controles.

