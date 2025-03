Sem limites: por que carros atingem velocidades proibidas até em rodovias?

Em 2023, as infrações causadas por excesso de velocidade cresceram 132% no Brasil, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Também é a maior causa de acidentes no país, mas, mesmo assim, os milhares de carros vendidos diariamente vão muito além dos 120 km/h (a velocidade máxima nas vias nacionais). Por que?

A resposta mais curta tem a ver com interesse: não há lei que obrigue os fabricantes a instalar limitadores de velocidade nos carros, e tal iniciativa por parte das marcas prejudicaria as vendas dos modelos que, voluntariamente, contassem com o sistema.

Um estudo da Universidade de Lund, na Suécia, constatou isso na prática, emprestando carros com velocidade limitada a diferentes voluntários. "Ao trafegar em uma via rápida, o motorista de carro com limitador de velocidade costuma sentir um sentimento semelhante à claustrofobia, ao observar outros veículos ultrapassando-o constantemente", diz a pesquisa.