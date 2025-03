Moto dedo-duro: como funciona a nova 'arma' para vigiar motoristas em SP

No caso do equipamento instalado em carros, normalmente as imagens são cruzadas em tempo real com o sistema da Estapar — empresa que gerencia a Zona Azul em São Paulo. Caso o veículo parado não tenha pagado pelo tíquete de estacionamento virtual, o agente de trânsito que vê as fotos lavra uma infração grave, com 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa de R$ 195,23.

Carros da CET equipados com câmeras são bem conhecidos pelos paulistanos Imagem: Rivaldo Gomes/Folhapress

Falta identificação

Ainda que as motos 'dedo-duro' tragam a combinação de amarelo e branco típica das viaturas da CET, não há qualquer identificação do operador desses veículos. Em um dos registros, o condutor também não está trajado com o típico uniforme marrom dos agentes de trânsito, mas utilizando calças jeans e um colete em que, discretamente, se lê "Zona Azul Digital".

Em resposta a UOL Carros, a Estapar confirmou que vem utilizando duas motocicletas, "equipadas com dispositivos de captação de imagens e outras funcionalidades tecnológicas, a exemplo do que já ocorre com os carros de fiscalização". Segundo a nota, a ideia é usá-las em reforço ao objetivo principal da Zona Azul, que é de "garantir a disponibilidade de vagas aos usuários e ampliar a eficiência na prestação do serviço".

A empresa frisou, ainda, que o investimento para a realização dos testes é inteiramente próprio, como previsto no contrato.