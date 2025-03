Citroën Basalt manual vale a pena? Testamos o SUV mais barato do Brasil

Confesso: julguei o Citroën Basalt Feel MT. Achei que a versão de entrada do SUV cupê não era digna com o modesto 1.0 Firefly aspirado — o mesmo do Fiat Mobi, diga-se. Os R$ 91.990, no entanto, o fazem ser o utilitário mais barato do Brasil.

O custo-benefício vem atrelado a outros atributos. Um que precisa ser venerado é o espaço. Apesar do porte compacto pelos 4,34 m de comprimento, os 2,64 metros de entre-eixos fazem os adeptos traseiros compartilharem um latifúndio para as pernas e ombros.

E, mesmo com o caimento do teto inerente aos cupês, os mais altos também dispõe de boa área para a cabeça. Para quem vai no meio, o túnel central alto pode prejudicar - mas aí é só colocar a perna no abundante espaço dos nobre colegas. Já no porta-malas oferece 490 litros, muito acima da média do segmento. Sem falar no grande ângulo de abertura.