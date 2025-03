Renegade Willys: como é a versão limitada que virou destaque no Carnaval

Hummer EV: o caranguejo que anda muito

O Carona também traz como destaque a viagem do apresentador Jorge Moraes aos Estados Unidos, onde testou o Hummer EV. A gigantesca picape elétrica impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pelo desempenho e tecnologia embarcada.

Com potência de até 1.014 cv na versão mais extrema, o modelo vai de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos. Seu design robusto e futurista reforça a identidade da marca, que renasceu com uma proposta 100% elétrica após anos fora do mercado.

Moraes teve a chance de rodar com a Hummer EV em tanto no asfalto quanto em terrenos off-road. Com tração integral e um sistema de quatro rodas direcionais, a picape tem a capacidade de se deslocar na diagonal com o 'modo caranguejo'.

O interior do modelo segue a linha de sofisticação e tecnologia, com uma enorme tela central multimídia e acabamento premium. Apesar do luxo, a Hummer EV mantém um caráter aventureiro, com teto removível e materiais resistentes. A picape tem autonomia superior a 500 km e pode ser recarregada rapidamente graças à tecnologia de 800V.

Novidade de Mini

Moraes ainda teve a chance de conhecer um novo lançamento do mercado premium que acaba de chegar ao Brasil. É o Mini Aceman, um crossover elétrico posicionado entre o Cooper e o Countryman.