Mini Aceman é descolado, chinês e elétrico; confira as primeiras impressões

Imagem: Divulgação

O Aceman chega para preencher o espaço entre o hatch Cooper e o SUV Countryman. O crossover elétrico tem o comprimento da geração anterior do Countryman ou de VW Polo, por exemplo, com 4,07 metros. A distância entre-eixos de 2,60 m, no entanto, o faz se aproximar dos SUVs compactos. A capacidade do porta-malas, de 300 litros, volta aos hatches compactos.

Como anda?

Filhos do meio também buscam maneiras de se destacar e receber atenção, mas são flexíveis e adaptáveis a diferentes situações. Bronzeado na cor vermelha Rebel, o crossover torce alguns pescoços por onde passa. É muito diferente de tudo o que roda por aí. Em um trajeto de cerca de 60 km, o carro demonstrou se dar bem tanto no trecho urbano quanto no rodoviário.

É bem amigável para o dia a dia, com direção leve, suspensão firme, mas ao mesmo tempo lida com buracos de forma suave. Já a força é mais que suficiente para se livrar de situações no trânsito e, de quebra, o carrinho consegue percorrer quase 300 km com uma carga. Andamos na versão mais potente, SE, de 218 cv e bateria maior.

Na estrada, a direção poderia ganhar mais peso para dar mais assertividade para quem dirige, mas nada que prejudique a experiência. O torque instantâneo a cada pisada no acelerador catapulta o Mini para frente e as ultrapassagens ficam mais fáceis que cortar manteiga com faca quente. Dependendo da condição do piso e do vento, o isolamento acústico pode não dar conta e atrapalhar uma conversa na cabine.