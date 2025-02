Fiat Toro fica mais potente e tem melhorias no interior; veja a avaliação

Outra atração do programa Carona nesta semana é o quadro Autosserviço, no qual Jorge Moraes traz dicas de manutenção. Nesta semana, o apresentador fala sobre cuidados com a correia dentada com a ajuda do especialista Marcelo Silva.

O consultor ressalta a importância de observar o manual do proprietário para saber o prazo de troca do componente. Ele também lembra que negligenciar essa manutenção pode trazer danos severos ao motor, com custo muito alto de reparação.

A quilometragem percorrida e o tempo de uso devem ser levados em consideração na hora de fazer essa manutenção, sendo importante observar o estado do componente a cada revisão.

Além da correia dentada, você também deve fazer a troca do rolo tensor e dos parafusos utilizados, para que não haja folga. O custo para esta manutenção, já contando a mão de obra, está na casa de R$ 600 - dependendo do motor e do grau de complexidade.

Por fim, Moraes ainda responde a dúvidas do público em mais uma edição do quadro 'Fala Carona'.

Carona' estreia 2ª temporada no UOL Carros

Atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' estreia em 2025 sua segunda temporada, sempre abordando os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).