Novo BMW X3 vem com ar-condicionado 'na porta' e força de sobra; veja teste

X3 vezes dois

Durante o test-drive de pouco mais de 60 km (com uma mescla entre cidade e estrada) três aspectos me chamaram a atenção inicialmente. O primeiro, claro, foi toda a pujança do SUV médio e seus 400 cv. Não há falta de força em nenhum momento e o seis cilindros 3.0 turbo não sente as duas toneladas de aço. Imagine o X3 M?

As retomadas são igualmente robustas. A transmissão automática de oito marchas executa um trabalho exemplar com trocas suaves e nas horas exatas para aproveitar todo quase 60 kgfm de torque. Tanto que o zero a 100 km/h fica abaixo dos 5 segundos. Nada mal para uma versão que não é M de verdade.

Imagem: Raphael Panaro/UOL

Um dos problemas do X3 M50 é parecer ser mais esportivo do que já é. Tudo bem que o motor apenas rosna, mas não precisava usar os alto-falantes (recurso cada vez mais comum nos carros modernos) para fingir que 3.0 turbo ronca alto. É um som artificial emulado pelo sistema de som e que, ainda bem, pode ser desligado no multimídia.

O segundo, apesar do trajeto sem muitas curvas, foi a linha tênue entre esportividade e usabilidade no trânsito do dia a dia. Com as rodas de 21 polegadas você consegue distinguir se passou em cima de um biscoito polvilho ou de maisena. Mas isso não se reflete em chacoalhões ou pancadas secas graças à suspensão adaptativa que faz um exuberante trabalho de filtrar as imperfeições, bem como segurar a carroceria nos contornos.