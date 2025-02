O que fazer se seu carro for arrastado pela enxurrada ou ficar submerso?

Se o carro for arrastado pela enxurrada:

Saia do veículo imediatamente se perceber que não tem mais controle sobre ele.

Se ficar preso, tente abrir a porta ou quebrar um vidro lateral para escapar (o para-brisa é mais resistente e difícil de quebrar).

Busque um local elevado e evite nadar contra a correnteza. Se necessário, segure-se em estruturas fixas até que o resgate chegue.

Depois da enchente: como avaliar os danos

Se o carro ficou submerso, é fundamental não tentar ligá-lo antes de uma avaliação mecânica para evitar o calço hidráulico, que pode entortar bielas e danificar o motor. A parte elétrica do veículo deve ser verificada, incluindo relês, módulos e outros componentes que podem ter sido comprometidos pela água. Além disso, recomenda-se realizar uma limpeza profissional, pois peças plásticas e pintura podem ser recuperadas, e a aplicação de ozônio ajuda a eliminar bactérias do interior do veículo.

Seguros e indenizações

Se seu seguro cobre enchentes, o primeiro passo é entrar em contato com a seguradora para acionar o sinistro. Caso a enchente tenha ocorrido em uma via mal administrada, é possível registrar um boletim de ocorrência e consultar um advogado para solicitar indenização do órgão responsável. Um carro é considerado perda total se os danos ultrapassarem 75% do valor do veículo, o que pode influenciar a decisão entre reparo ou indenização.