Imunes a multas? Quem leva a culpa por infrações com carros de autoridades

Os veículos que circulam nas ruas brasileiras usam placas de diferentes cores, feitas para indicar se são de uso particular, comercial, emergencial etc. Entretanto, nenhuma dessas é tão exclusiva quanto as placas de representação, limitadas a pouquíssimas pessoas.

Elas são restritas a autoridades de alto escalação e líderes políticos e, além de não estarem atreladas a um único veículo, não trazem o padrão de letras e números que todo carro tem. Isso não significa, porém, que há 'carta branca' para o motorista fazer qualquer coisa.

De acordo com a Resolução 969/2022 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito) há dois tipos de placas de representação. A mais exclusiva dessas é pintada em verde e amarelo e ostenta o brasão republicano, com o cargo do ocupante escrito.