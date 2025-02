Volvo XC60 recebe atualizações na linha 2025; veja o que muda no SUV

Imagem: Divulgação

Atrás, temos novas lanternas mais escuras. Há também novos designs de rodas opcionais, pinturas diferentes e novos materiais na cabine para dar um toque mais premium ao ambiente. Entre as mudanças por dentro está um novo carregador por indução e novos porta-copos.

A nova tela de infoentretenimento possui 11,2 polegadas. A montadora diz que o sistema - integrado com diversos serviços da Google - é duas vezes mais rápido que o atual.

Imagem: Divulgação

O motor não tem alteração. Segue a unidade de quatro cilindros de 2.0 litros com sistema híbrido leve, com 250 cv, e uma segunda versão com 455 cv, trocando a bateria de 48 voltas por um motor elétrico.

