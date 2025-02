Luz no painel e carro engasgando: veja falha que te faz gastar na oficina

Voltada para menor custo, não há assistências à condução como alerta de colisão, frenagem automática, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e alerta de pontos cegos.

Por outro lado, sai da fábrica com sete airbags e monitoramento da pressão dos pneus, como nas versões mais caras.

Por fim, Jorge Moraes também responde às dúvidas do público em mais uma edição do quadro 'Fala, Carona'.

Carona' estreia 2ª temporada no UOL Carros

Atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' estreia em 2025 sua segunda temporada, sempre abordando os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.