GWM Ora 03 chega à linha 2025 com estepe de série e comandos via smartphone

O GWM Ora 03 chega à linha 2025 com novidades nas duas versões. Até agora único carro elétrico da marca no Brasil, o hatch se renova recorrendo a maior conectividade via aplicativo de smartphones, mas também passa a contar com estepe de série.

Até então, o Ora 03 não vinha com a roda reserva, mas apenas com o kit de reparos suficiente para pequenos furos. De acordo com Andre Leite, diretor de marketing da fabricante, a inclusão do estepe foi motivada por uma "análise minuciosa dos pedidos e sugestões dos clientes".