Calor escaldante: 5 truques para seu carro gelar sem gastar muita gasolina

As orientações que você confere constam do manual do proprietário de muitos automóveis. Confira.

1. Deixe o 'bafo' sair do carro

O ideal é manter seu carro estacionado em local coberto e protegido dos raios solares.

Se isso não for possível, abra as janelas após entrar no veículo e aguarde alguns instantes até que o ar quente acumulado saia, com o veículo parado ou em movimento.

Dessa forma, ao ligar o ar-condicionado, será mais fácil atingir a temperatura pretendida sem gastar tanto combustível.

2. Use a recirculação, mas com parcimônia