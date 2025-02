Novo BMW X3 e Mini Aceman estreiam no Brasil; veja preços e equipamentos

O ano começou para o Grupo BMW no Brasil. Isso porque a companhia não perde tempo e lança dois carros de uma vez: a nova geração do BMW X3 e o inédito Mini Aceman, que vai ocupar a lacuna entre o Cooper e o Countryman. O SUV médio alemão chega, inicialmente, em versão única, M50 xDrive, com preço de R$ 624.950 - R$ 20 mil a mais que antecessora M40i. Já o elétrico e descolado crossover da marca britânica parte R$ 254.990.

Vamos ao X3 primeiro. O SUV chega inicialmente importado e somente na opção topo de linha, que substitui a antiga M40i feita em Araquari (SC). Posteriormente, a marca confirma que há planos de novamente nacionalizar a produção. O modelo concorre com Mercedes-Benz GLE, Audi Q5 e Volvo XC60.

Esteticamente, o novo X3 mantém a essência da geração anterior, mas com o toque moderno dos recentes modelos da fabricante germânica. Os faróis full-LED adaptativos estão pontiagudos e com as luzes diurnas em formato de "L". A grade, agora com contorno iluminado, está maior do que nunca para esconder câmeras e sensores dos sistemas de segurança.