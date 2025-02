Seres desistiu do Brasil? Entenda a situação da montadora chinesa no país

Seres 3 chegou por R$ 230.000 e últimas unidades vão à leilão a partir de R$ 99.900. Não há garantia, mas a marca tem estoque "grande" de peças de reposição e "até ajudará na importação de outras" se necessário Imagem: Divulgação

Para agilizar os trâmites, a matriz da China já solicitou alterações necessárias no registro da marca. A Seres também interrompeu ações de publicidade e marketing, já que parou as vendas e fechou suas lojas enquanto a passagem de bastão não ocorre.

Para diminuir o prejuízo, as unidades restantes dos Seres 3 irão a leilão ainda nessa semana, com lances a partir de R$ 99.900. Via de regra, não há garantia para veículos adquiridos dessa forma, mas os representantes nacionais da montadora se comprometem a auxiliar na obtenção de peças de reposição e desgaste.

"Antes de desistirmos da operação, importamos uma quantidade bem expressiva de peças. Para-lamas, faróis, peças de desgaste, entre outras", completou João Marcos Lucas, também respondendo quanto à pós-venda de quem adquiriu os carros de forma convencional.

Retorno da Seres pode ocorrer através do Aito M9 Imagem: Divulgação

O que é a Seres?

A indústria automotiva chinesa explodiu graças à presença firme do Estado nas companhias, com políticas públicas que incluem parcerias com marcas estrangeiras e ritmo acelerado na criação de subsidiárias de empresas nacionais.