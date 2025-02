Vacilos sobre duas rodas: 5 erros na moto que vão deixar você a pé

2 - Falta de óleo

Imagem: Reprodução

Pode parecer mentira, mas muitos motociclistas descuidam de um item fundamental para o bom funcionamento do motor da moto: o óleo lubrificante.

Mas quando deve-se trocar o óleo? Essa informação pode ser encontrada no Manual do Proprietário, pois varia de acordo com o modelo da moto e o tipo de óleo utilizado. Em geral, as motos de 150 cm³ e 160 cm³ precisam ter o lubrificante substituído a cada 5 mil km.

A recomendação é trocar nessa quilometragem ou a cada 12 meses.

Entretanto, além de trocar o óleo, é preciso verificar o nível periodicamente - de preferência, a cada 15 dias. Afinal, algumas motos costumam "queimar" óleo.