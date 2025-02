Novo Hyundai Creta Ultimate: vale gastar mais pela versão topo de linha?

Um sensor que fica no sistema de escapamento é conhecido como sonda lambda. Ele serve para verificar se a mistura está saindo muito pobre e transmite essas informações para a unidade de comando do motor, que gerencia o funcionamento correto.

Caso tenha algum problema, como o carro 'engasgando' ou perdendo força, a luz da injeção eletrônica acende no painel, o recomendado é levar seu veículo ao mecânico para que passe por uma revisão.

Por fim, Jorge Moraes responde às dúvidas do público em mais uma edição do quadro 'Fala, Carona'.

Carona' estreia 2ª temporada no UOL Carros

Atração do UOL Carros na programação do Canal UOL, o 'Carona' estreia em 2025 sua segunda temporada, sempre abordando os assuntos mais quentes do mercado automotivo todas as segundas-feiras, às 11h (horário de Brasília).

Apresentado pelo jornalista Jorge Moraes, o programa traz os lançamentos mais importantes do setor, além de dicas de serviços, entrevistas com personagens, curiosidades e novas tendências para você ficar por dentro do que interessa no mundo dos carros e da mobilidade.