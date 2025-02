Felipe Massa exibe 'Ferrari chinesa' de 1.300 cv que voa sobre os buracos

No caso do Yangwang U9, destaca-se a performance de quatro motores elétricos que, somados, atingem 1.305 cv e levam-no de 0 a 100 km/h em 2,4 s. Enquanto circulava na Zona Sul de SP, Massa certamente não chegou perto dos 394 km/h de máxima do carro, mas explorou outros recursos como a capacidade do U9 girar em torno do próprio eixo.

Imagem: Divulgação

Isso é possível porque cada motor cuida de uma roda, permitindo girá-las de forma independente. Ajuda na baliza, mas também permite controle de tração e estabilidade de altíssima sensibilidade, útil em pilotagem extrema.

Outro recurso com o qual o piloto se divertiu foi com a capacidade do BYD Yangwang U9 dançar. Nesse caso, devido ao conjunto de suspensão DiSus, que utiliza amortecedores eletromagnéticos dos quais a montadora revela poucos detalhes.

Imagem: Divulgação

Sabe-se que o foco principal do DiSus é diminuir a níveis inéditos a vibração na cabine, evitando também a rolagem da carroceria nas curvas. Outras possibilidades da tecnologia, exclusiva da BYD, incluem fazer o carro pular buracos na estrada: são poucos centímetros de altura, mas, acima dos 100 km/h, dá para voar por cerca de 6 metros, afirma a chinesa.