Carros x enchentes: o que você deve fazer se estiver de carro em temporal

Como acionar a seguradora?

Verificar as condições gerais do contrato e, se for o caso, buscar orientação com o corretor de seguros.

Quem tem a cobertura de responsabilidade civil facultativa (RCF), por exemplo, não tem direito à indenização.

Se tem, o passo é entrar em contato com a seguradora para informar o prejuízo ou até mesmo para solicitar o guincho para a retirada do veículo do local.

É verdade que carro tem maior risco de incêndio em um temporal?

Sim. Por mais estranho que possa parecer, transitar ou deixar o veículo estacionado sob chuva forte também traz outro inconveniente: aumento no risco de incêndio, mesmo que o automóvel não seja alagado.

O risco maior está relacionado ao catalisador, que opera em temperaturas altíssimas, a partir de 300º C e chegando a cerca de 800º C. "O mesmo risco ocorre quando você mantém o carro ligado sobre uma área de vegetação alta e seca. A proximidade com superfícies extremamente quentes pode ocasionar combustão e alastrar o fogo".