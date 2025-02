Radar campeão de multas em SP registrou 147 infrações por dia em 2024

As infrações registradas são, principalmente, de excesso de velocidade, na via em que a máxima é de 50 km/h. Também houve autuação de veículos que desrespeitam o rodízio veicular e de caminhões que circulam na região fora dos horários permitidos.

Em 2º lugar no ranking, há o radar que fica na Marginal Tietê antes da ponte da Barra Funda, no sentido do Cebolão, com 42.647 infrações. O radar da alameda Gabriel Monteiro da Silva, no bairro Jardim América, já liderou o ranking anteriormente, mas agora está em 3º lugar com 42.379 registros.

Radar da Alameda Gabriel Monteiro da Silva era campeão de multas, mas perdeu duas posições no ranking infame Imagem: Reprodução

De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, a previsão era de faturar R$ 1,9 bilhão com multas de trânsito em 2024. O valor arrecado, entretanto, foi menor: R$ 1,1 bilhão. Esse montante inclui 4,1 milhões de multas aplicadas por via eletrônica e 1,4 milhão de infrações efetuadas por agentes de trânsito.

Ainda que representem 67% da frota paulistana de 10,5 milhões de veículos, os carros foram responsáveis 57% das multas aplicadas. Os "mal comportados" são, principalmente, veículos utilitários como vans e furgões: eles representam 14% da frota mas levaram 24% das multas. As motos representam 15% da frota, mas respondem por 11% das 'canetadas'

Confira o top-5 dos radares que mais multaram em São Paulo no ano de 2024

1º: Avenida Prestes Maia (sentido Centro) próximo ao número 913: 53.849 infrações