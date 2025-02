Taxa do aço nos EUA pode afetar preço dos carros importados no Brasil?

Segundo dados do Instituto Aço Brasil, o país importou entre 12% e 18% do aço que utilizou nos últimos anos; números que sugerem uma proteção maior das fábricas nacionais, que sempre priorizaram fornecedores de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Uma agência global de risco político também aponta, curiosamente, que o foco muito maior de Donald Trump no Canadá acaba amenizando o impacto no Brasil, já que só os canadenses vendem mais aço aos EUA do que o Brasil e também serão taxados.

Dessa forma, diz o relatório obtido sob anonimato, não haveria o efeito de substituição de países na relação comercial, como ocorre em caso de sanções pontuais, por exemplo.

Uma fonte da siderúrgica da Usiminas em Ipatinga (MG) também destacou que, para fabricar o aço nas especificações necessárias, usa-se manganês, e 97% desse metal é importado pelos EUA. "É possível que o acesso ao manganês seja dificultado em retaliação".

Ricardo Bacellar, entretanto, vê como uma má ideia que o Brasil assuma esse papel, ressaltando a disparidade no poder econômico deixa o país fragilizado diante da maior potência global.