Novo Hyundai Kona chega ao Brasil com foco em versão híbrida; veja detalhes

A combinação de motores rende 141 cv e 27,0 kgfm ao Kona, que não é flex. Segundo dados Inmetro, o utilitário faz 19,6 km/l de gasolina na cidade e 17,4 km/l na estrada. Seu câmbio de seis marchas é de dupla embreagem, que causava receio nos consumidores brasileiros, mas vem sendo elogiada nos Hyundai e Kia à venda globalmente.

O que mais se destaca no novo Kona é o design, que segue as diretrizes dos carros elétricos de topo mais recentes dos sul-coreanos. Os faróis principais do SUV estão alojados no para-choque e uma linha fina de LEDs atravessa o capô, ditando a assinatura luminosa do modelo.

Imagem: Divulgação

Atrás a receita se repete, com uma outra faixa de LEDs compondo as lanternas. Setas e luzes de ré ficam embutidas nas caixas de roda traseiras. A carroceria também foi alterada e agora traz formas mais suaves.

Dentro, o quadro de instrumentos passa a ser digital, unido à central multimídia por uma única moldura. Ao todo, são 25" de telas, com conexão sem fio a Android Auto e Apple CarPlay e recursos de automação veicular como o controle de cruzeiro adaptativo.