Novo SUV elétrico da Chevrolet no Brasil tem teaser divulgado; assista

Nas dimensões, o modelo tem 3,99 metros e entre eixos de 2,5 metros. Seu motor na China tem 101 cv com bateria de 41,9 kWh que lhe fornece autonomia de 400 km no ciclo chinês. Este número será menor nos parâmetros do Inmetro.

A marca ainda não divulgou dados oficiais para o modelo. Ele será um dos 10 lançamentos prometidos pela Chevrolet em 2025.

