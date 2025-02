Nissan Kicks ganha 'sobrenome' Play e tem preços divulgados; veja mudanças

Sua versão topo de linha é a Advance Plus. Agora R$ 5.100 mais cara, ela custa R$ 146.790. As versões Exclusive e Exclusive Pack foram retiradas da linha do Nissan Kicks Play.

O modelo não tem diferenças visuais quando comparado ao antigo Kicks, entretanto na motorização seu propulsor de 1.6 aspirado de quatro cilindros de 113 cv e 14,9 kgfm teve uma pequena redução de 0,2 kgfm pelo PL8 - lei de emissões.

Imagem: Reprodução

Nos equipamentos, a versão Sense tem agora rodas de liga leve de 17 polegadas, câmera de ré e faróis com acendimento automático, enquanto a Advance Plus possui alerta de colisão com frenagem automática de emergência.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.