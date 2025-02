Fiat Argo ganha retoques no visual enquanto 'novo Uno' não o substitui

O Fiat Argo será, em breve, substituído pelo equivalente moderno do Uno, com mecânica híbrida e visual inusitado que chegam em 2026. Mas o atual hatch sairá de cena gradualmente, e ganhará retoques no visual enquanto caminha para a aposentadoria.

Prova disso vem do perfil @placaverde no Instagram, que flagrou uma unidade camuflada do Fiat Argo com itens inéditos. Os testes em via pública indicam que o projeto já está em fase final dos trabalhos, e a chegada às lojas deve ocorrer em questão de poucos meses.