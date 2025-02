Carros caros, caos e desemprego: CEO da Ford alerta sobre medidas de Trump

Com isso, Farley disse nos bastidores que o impacto das tarifas de Trump seria "devastador" para o mercado, e também apresentariam uma "vantagem inesperada" para concorrentes da Ford localizados na Europa e na Ásia.

Para ele, caso as tarifas se confirmem, isso faria os EUA venderem carros muito "caros" e de maneira "muito caótica". Segundo Farley, grande parte do valor seria repassado aos consumidores, o que poderia encarecer os carros em cerca de US$ 3.000 (cerca de R$ 17 mil na cotação atual).

Ainda de acordo com a Brookings Institution, com 17 milhões de empregos na indústria e um imposto de 25%, mais de 177 mil postos de trabalho nos EUA poderiam ser perdidos, com também exportações de carros sofrendo os efeitos.

Jim Farley também usará a visita a Washington para pressionar o governo a não acabar com os subsídios federais para a construção de fábricas de veículos eletrificados nos EUA. No momento a Ford investe em fábricas de elétricos no Tennessee, Ohio, Michigan e Kentucky. Para o CEO da Ford, estes empregos também podem estar em risco.

