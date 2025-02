Chevrolet ficará um mês sem produzir seu carro mais vendido no Brasil

A pausa durará entre dois e cinco meses (prazo dado pela Consolidação das Leis do Trabalho) e, nesse tempo, o acordo coletivo do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí prevê que todos receberão, integralmente, o salário líquido, com o Governo Federal pagando uma parte desse montante.

Produção ociosa em Gravataí (RS) será aproveitada pelo novo SUV da Chevrolet, derivado do Onix Imagem: Divulgação

Após o primeiro layoff, a GM pode renová-lo por igual período. Entretanto, são os outros 50% dos trabalhadores que seriam mandados para casa. Eles também poderão realizar cursos de formação a fim de receber uma bolsa de R$ 900 para esse fim.

Vende bem, mas deveria ser melhor

No ano passado, o Chevrolet Onix foi o terceiro automóvel mais vendido do Brasil, mas viu o sedã Onix Plus cair do quinto para o 11º lugar. A dupla somou 157.468 unidades emplacadas em 2024, sendo que, em anos como 2018 e 2019, a produção já chegou a exceder as 200.000.