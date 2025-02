BYD terá inteligência artificial DeepSeek em todos os seus carros

Além disso, a BYD anunciou que irá colocar em qualquer um de seus carros seu sistema autônomo, chamado de "God's Eye" ("olho de Deus", e tradução livre), por US$ 9.600 (cerca de R$ 56 mil na cotação atual) adicionais.

O anúncio do acordo entre as empresas chinesas fez as ações da BYD subirem 4,5% nesta terça na bolsa de Hong Kong. Isso vem após uma alta acumulada de 20% antes do anúncio do fato.

