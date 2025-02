Há um jeito de ter até 40% de desconto em multas de trânsito; saiba como

Apesar de o Detran-SP já ter aderido ao SNE, a maioria das autuações de trânsito aplicadas no estado de São Paulo não são de responsabilidade do órgão. No estado, as multas mais frequentes são lavradas por órgãos municipais, como as respectivas prefeituras, ou pelas entidades de trânsito nas estradas, como o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Sendo assim, é importante verificar qual é o órgão responsável pela autuação e se o mesmo já aderiu ao SNE —as informações estão disponíveis no portal do Sistema.

Veja como se cadastrar

Ao se cadastrar no SNE, todos os veículos do usuário serão inseridos automaticamente no sistema. O proprietário do veículo informado passará a ser comunicado eletronicamente acerca das notificações de infração, autuação e penalidade interestaduais, de responsabilidade de órgãos autuadores optantes pelo Sistema de Notificação Eletrônica. A adesão pode ser cancelada a qualquer momento.

É possível realizar o cadastro via Portal de Serviços do portal gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível na loja de aplicativos do celular (como Play Store ou App Store, por exemplo).

Para fazer a adesão pelo portal do governo, o usuário deve ter uma conta gov.br e informar os dados da Carteira Nacional de Habilitação ou de algum dos veículos que esteja em seu nome.