Preço baixo e 'cara' de esportivo: como Basalt tenta desbancar rivais

Cada luz tem uma atribuição específica, como, por exemplo, indicar temperatura excessiva do motor ou alguma falha no sistema de freios.

A cor das luzes de advertência também é algo para você ficar atento. Se for vermelha, significa que a condução deve ser interrompida imediatamente e o motor precisa ser desligado.

Luzes amarelas indicam que o problema não é tão urgente e é possível seguir dirigindo por mais algum tempo - porém, a recomendação é procurar assistência mecânica assim que for possível, a fim de verificar o possível defeito.

Na segunda avaliação automotiva desta semana, Jorge Moraes testa o Jeep Compass Blackhawk, versão topo de linha do SUV médio mais vendido do Brasil.

Com pegada esportiva no visual e no desempenho, essa configuração traz o motor mais potente da gama do Compass: trata-se do 2.0 turbo Hurricane de 272 cv e 40,1 kgfm, acoplado à transmissão automática de nove marchas com tração integral.

Com esse conjunto mecânico, a Jeep informa que o Compass Blackhawk é capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 6,3 segundos e de atingir velocidade máxima de 228 km/h.