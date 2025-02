Novo Uno e 'mini-Renegade': o que sabemos sobre carros que chegam em 2026

UOL Carros apurou que o principal deles é a versão brasileira do Fiat Grande Panda, já lançado na Europa. O hatch compacto será o novo 'carro popular' da Fiat no continente e traz uma releitura moderna do antigo Panda. Justamente por ser um projeto de origem comum ao nosso Uno, estima-se que esse nome será reaproveitado pelo automóvel brasileiro, apelando à nostalgia que carros chineses não têm.

No Brasil, esse 'novo Uno' substituirá, de uma vez, Argo e Mobi, que sairão de linha gradualmente. A semelhança do Grande Panda com o velho Uno é evidente, e as versões mais baratas buscarão um jeito criativo de simpatizar a economia no uso de calotas e interior repleto de plástico, entre outros detalhes.

Interior é simples, mas deverá apostar em decoração criativa para disfarçar isso Imagem: Divulgação

Isso tudo é para que se mantenha a faixa de preço do Argo e, ao mesmo tempo, haja apelo estético e tecnológico que ameace rivais como o Volkswagen Polo e o Chevrolet Onix (que também muda em breve).

Ao contrário da Europa, nosso mercado não deverá ter a versão elétrica do "novo Uno". Aqui, a marca optará por versão híbrida que une o motor 1.0 T270 a sistema híbrido-leve e câmbio CVT — mesma configuração dos novos Pulse e Fastback eletrificados.

Mas a maioria das vendas será das versões básicas, com motor 1.0 aspirado de 75 cv e 10,7 kgfm. A expectativa de volume é alta e, dos 1.500 contratados, espera-se que 1.200 fiquem no polo industrial de Betim, onde a Fiat concentra suas atividades.