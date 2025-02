Prestes a ser fabricado no Brasil, Haval H6 muda na China; veja novidades

Haval H6 já [e vendido na China com grade redesenhada; reestilização no Brasil deve ficar para 2026 Imagem: Divulgação

Na China, o H6 já pode ser adquirido com o novo visual, apresentado em abril de 2024 no Salão de Pequim: a grade dianteira ficou maior e traz blocos com aparência metalizada e pintura com uma variação escurecida do tom observado no restante da carroceria.

Os para-choques e as lanternas traseiras também são novos - elas exibem novo formato e perderam a barra iluminada do H6 atual - o emblema Haval foi reposicionado para a área entre as lanternas na tampa do porta-malas, logo abaixo do vidro traseiro.

Desenho das lanternas traseiras também mudou na China; peças deixaram de ser unidas por barra iluminada Imagem: Divulgação

Na cabine, mais novidades. O volante multifuncional ganhou centro arredondado e menor diâmetro, enquanto a central multimídia ganhou novo sistema operacional e ficou maior, passando das atuais 12,3 polegadas para 14,6 polegadas.

O console central "flutuante" é outro item modificado: ele perdeu o seletor de marchas giratório, reposicionado para o lado direito da coluna de direção e que recebeu formato de alavanca, como nos carros da Mercedes-Benz.