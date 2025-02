Rodovias em SP têm 10 novos radares de velocidade; veja onde eles estão

A EcoNoroeste, concessionária do trecho de estradas no noroeste paulista e parte do grupo EcoRodovias, anunciou que a partir desta sexta-feira (7/2) terá 10 novos radares em operação em três rodovias diferentes. Os novos radares fazem parte de 45 novos equipamentos prometidos que a EcoNoroeste vem instalando.

O que aconteceu

O noroeste do Estado de São Paulo terá 10 novos radares, segundo informa a EcoNoroeste. Eles estarão localizados na Rodovia Washington Luís (SP-310), Rodovia Carlos Tonanni (SP-333) e na Rodovia Laurentino Mascari (SP-333). Os trechos têm velocidade máxima permitida de 80, 90 e 110 km/h.

Parte do contrato de concessão assinado pela empresa com o governo, o projeto prevê um radar a cada 10 km de estrada, passando por 17 cidades: São Carlos, Araraquara, Matão, Pindorama, Catanduva, Catiguá, Uchoa, Cedral, São José do Rio Preto, Mirassol, Guariba, Jaboticabal, Bebedouro, Sertãozinho, Barrinha, Taquaritinga e Itápolis.