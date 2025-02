Kia cria desafio e dará carros durante a disputa do Super Bowl

Cada jogador escolhe um quadrado em um grande quadrado de dez por dez. Após feita a seleção, os participantes enviam as informações e já estão participando. As inscrições terminam às 17h30 no horário da costa leste do país.

O "último dígito da pontuação no final de cada quarto determinará o quadrado vencedor, do qual um vencedor será sorteado", dia a Kia.

Os prêmios disponíveis incluem um K4 GT-Line Turbo de US$ 28.090 (cerca de R$ 163 mil), um K5 GT de US$ 33.090 (R$ 192 mil) e um Sportage X-Pro SX Prestige AWD de US$ 47.390 (R$ 275 mil), um Carnival Hybrid SX Prestige de US$ 52.600 (R$ 305 mil), um EV6 GT-Line de US$ 52.900, um Sorento X-Pro de US$ 53.090 (R$ 308 mil) e um Telluride SX Prestige X-Pro de US$ 53.386 ou um EV9 GT-Line de US$ 73.900 (R$ 428 mil).

