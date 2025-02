Temperatura máxima: o que fazer quando seu carro começa a ferver

Última variante do Wrangler a ser oferecida com propulsor de oito cilindros, a 392 Final Edition traz visual exclusivo e itens como o teto retrátil e os pneus gigantes de 35 polegadas para encarar qualquer terreno.

No Carona desta semana, Jorge Moraes também viaja para a Suécia para mostrar as novidades do XC90, o SUV topo de linha da Volvo.

Com lançamento no Brasil previsto para 2025, o novo XC90 traz a segunda reestilização da atual geração do utilitário esportivo de luxo, que ganhou retoques na dianteira e nas lanternas traseiras.

Também recebeu atualizações no interior, que incluem nova central multimídia com Google integrado e opções de tela com 11,2 e 14,5 polegadas.

Quanto à parte mecânica, o XC90 mantém a motorização híbrida plug-in atualmente disponível no Brasil, que combina propulsor 2.0 turbo a gasolina com outro motor elétrico. A autonomia no modo totalmente elétrico é de 70 km no ciclo europeu, informa a fabricante sueca.

O XC90 vai conviver, no mercado brasileiro, com o EX90 - variante 100% elétrica do SUV premium que também chega em breve ao nosso país.